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Ягеллония - Серкль Брюгге 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция);
Ягеллония
Серкль Брюгге

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Серкль Брюгге, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
50 Польша вр Славомир Абрамович
23 Камерун зщ Энсо Эбосс
72 Польша зщ Матеуш Скшипчак
5 Польша зщ Цезарий Полак
11 Испания пз Хесус Имас
15 Польша пз Норберт Войтушек
6 Польша пз Тарас Романчук
14 Польша пз Ярослав Кубицки
20 Испания нп Мики Вильяр
10 Ангола нп Афимику Пулулу
80 Польша нп Оскар Петушевски
21 Бельгия вр Максим Делань
2 Гвинея зщ Ибраим Диаките
66 Бельгия зщ Кристиан Равиш
5 Франция зщ Лука Перрен
20 Португалия зщ Флавиу Назинью
10 Бразилия пз Филипе Августо да Силва
11 Эквадор пз Алан Минда
8 Бразилия пз Эрик Нунес
28 Бельгия пз Ханнес ван дер Брюгген
17 Гана пз Абу Фрэнсис
34 Бельгия пз Тибо Сомерс
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Австрия Фердинанд Фельдхофер
История личных встреч
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ягеллония1 : 0
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 2Ягеллония
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Ягеллония3 : 1
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Ягеллония3 : 0
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 3Ягеллония
01.03.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 28-й тур Серкль Брюгге0 : 0
23.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 27-й тур 1 : 1Серкль Брюгге
16.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 26-й тур Серкль Брюгге1 : 1
08.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 25-й тур 2 : 1Серкль Брюгге
01.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 24-й тур Серкль Брюгге1 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
06.0313.03
Бетис
Витория Гимарайнш
06.0313.03
Мольде
Легия
06.0313.03
Копенгаген
Челси
06.0313.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
06.0313.03
Целе
Лугано
06.0313.03
Пафос
Юргорден
06.0313.03
Борац Б-Л
Рапид В
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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