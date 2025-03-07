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Тулуза - Монако 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 21:45
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
07 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Тулуза
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монако, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Монако
Монако
16 Норвегия вр Хьетиль Хёуг
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
3 США зщ Марк Маккензи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
22 Алжир пз Рафик Мессали
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
15 Норвегия пз Арон Дённум
80 Габон нп Шави Бабика
9 Камерун нп Франк Магри
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
11 Франция пз Магнес Аклиуш
8 Ливия пз Али Мусрати
15 Сенегал пз Ламин Камара
18 Япония нп Такуми Минамино
36 Швейцария нп Брил Эмболо
14 Дания нп Мика Биерет
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Монако2 : 0Тулуза
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Монако1 : 2Тулуза
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза1 : 2Монако
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Монако1 : 2Тулуза
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза0 : 2Монако
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Тулуза1 : 2Монако
02.02.2019 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 1Тулуза
15.09.2018 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза1 : 1Монако
24.02.2018 Франция - Лига 1 27-й тур Тулуза3 : 3Монако
04.08.2017 Франция - Лига 1 1-й тур Монако3 : 2Тулуза
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 4Тулуза
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 1 : 4Тулуза
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Тулуза0 : 1
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 2Тулуза
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала Тулуза0 : 2
28.02.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Монако3 : 0
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 1Монако
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 3Монако
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Монако7 : 1
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Лиги 1: «Тулуза» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2462
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2433
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2429
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2415

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