Тулуза - Монако 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 21:45
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
07 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монако, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Монако
Монако
|16
|вр
|Хьетиль Хёуг
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|22
|пз
|Рафик Мессали
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|15
|пз
|Арон Дённум
|80
|нп
|Шави Бабика
|9
|нп
|Франк Магри
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|8
|пз
|Али Мусрати
|15
|пз
|Ламин Камара
|18
|нп
|Такуми Минамино
|36
|нп
|Брил Эмболо
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|15.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|04.08.2017
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Лиги 1: «Тулуза» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|24
|33
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|24
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|24
|15