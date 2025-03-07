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Боруссия М - Майнц 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 21:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
07 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Боруссия М
Майнц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Майнц
Майнц
1 Швейцария вр Йонас Омлин
22 Австрия зщ Штефан Лайнер
5 Германия зщ Марвин Фридрих
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
26 Германия зщ Лукас Ульрих
16 Германия пз Филипп Зандер
8 Германия пз Юлиан Вайгль
14 Франция пз Алассан Плеа
19 Франция нп Натан Нгуму
25 Германия нп Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
3 Германия зщ Моритц Йенц
31 Германия зщ Доминик Кор
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
06.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М2 : 2Майнц
24.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Майнц4 : 0Боруссия М
04.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М0 : 1Майнц
03.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия М1 : 1Майнц
05.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия М1 : 2Майнц
24.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Майнц2 : 3Боруссия М
25.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М3 : 1Майнц
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 3Боруссия М
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Боруссия М0 : 3
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 2Боруссия М
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия М1 : 1
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2Боруссия М
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 2Майнц
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц2 : 0
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 2Майнц
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Майнц0 : 0
31.01.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2440
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2432
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хольштайн2416
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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