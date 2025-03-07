Боруссия М - Майнц 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 21:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
07 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Йонас Омлин
|22
|зщ
|Штефан Лайнер
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|14
|пз
|Алассан Плеа
|19
|нп
|Натан Нгуму
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|24.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|04.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|24
|32
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15