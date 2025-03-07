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Черноморец - Арсенал 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 14:00
07 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
ЧерноморецАрсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Арсенал Т, которое состоится 07 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал Т1 : 0Черноморец
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Арсенал Т2 : 0Черноморец
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Черноморец2 : 1Арсенал Т
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец2 : 0
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Черноморец
31.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Черноморец
31.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 6 : 1Черноморец
20.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 3Черноморец
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 1Арсенал Т
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Арсенал Т
03.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Арсенал Т
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0Арсенал Т
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал Т1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2239
4
Стыковая зона
Урал2238
5 Сочи2238
6 СКА-Хабаровск2232
7 Ротор2231
8 Енисей2230
9 Арсенал Т2230
10 Чайка2229
11 Нефтехимик2226
12 КАМАЗ2225
13 Родина2224
14 Шинник2222
15 Уфа2221
16
Зона вылета
Сокол2220
17
Зона вылета
Алания2218
18
Зона вылета
Тюмень2215

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