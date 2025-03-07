Черноморец - Арсенал 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 14:00
07 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Арсенал Т, которое состоится 07 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|31.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|31.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 1
|20.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 3
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|03.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|22
|46
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|22
|39
| 4
Стыковая зона
|Урал
|22
|38
|5
|Сочи
|22
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|22
|32
|7
|Ротор
|22
|31
|8
|Енисей
|22
|30
|9
|Арсенал Т
|22
|30
|10
|Чайка
|22
|29
|11
|Нефтехимик
|22
|26
|12
|КАМАЗ
|22
|25
|13
|Родина
|22
|24
|14
|Шинник
|22
|22
|15
|Уфа
|22
|21
| 16
Зона вылета
|Сокол
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|22
|15