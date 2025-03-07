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Норвич Сити - Оксфорд Юнайтед 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 22:00
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
07 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Норвич Сити
Оксфорд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 07 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0Норвич Сити
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 1Норвич Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Норвич Сити4 : 2
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Норвич Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Норвич Сити0 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Норвич Сити1 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 3
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 2
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 0Оксфорд Юнайтед
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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