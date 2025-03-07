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Кайзерслаутерн - Эльверсберг 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 19:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
07 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Кайзерслаутерн
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Эльверсберг, которое состоится 07 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 0Кайзерслаутерн
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Эльверсберг2 : 1Кайзерслаутерн
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн3 : 2Эльверсберг
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Кайзерслаутерн3 : 0
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Кайзерслаутерн
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн0 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 1Кайзерслаутерн
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Эльверсберг4 : 0
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 0 : 0Эльверсберг
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Эльверсберг2 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 3Эльверсберг
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Эльверсберг2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2442
2
Повышение
Кайзерслаутерн2442
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2441
4 Падерборн 072441
5 Кёльн2441
6 Эльверсберг2439
7 Фортуна2438
8 Ганновер-962438
9 Карлсруэ2436
10 Нюрнберг2435
11 Гройтер Фюрт2432
12 Шальке-042430
13 Дармштадт 982428
14 Герта2426
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2422
17
Зона вылета
Ульм 18462419
18
Зона вылета
Ян2415

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