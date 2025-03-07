Кайзерслаутерн - Эльверсберг 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 19:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
07 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Эльверсберг, которое состоится 07 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|04.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|21.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|31.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|24
|42
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|24
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|24
|41
|4
|Падерборн 07
|24
|41
|5
|Кёльн
|24
|41
|6
|Эльверсберг
|24
|39
|7
|Фортуна
|24
|38
|8
|Ганновер-96
|24
|38
|9
|Карлсруэ
|24
|36
|10
|Нюрнберг
|24
|35
|11
|Гройтер Фюрт
|24
|32
|12
|Шальке-04
|24
|30
|13
|Дармштадт 98
|24
|28
|14
|Герта
|24
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|24
|15