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Корона - Пуща 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 19:00
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
07 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Корона
Пуща

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Пуща, которое состоится 07 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Пуща
Неполомице
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
31.08.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Пуща0 : 0Корона
29.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Пуща1 : 1Корона
27.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Корона5 : 3Пуща
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 1Корона
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Корона2 : 0
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Корона
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Корона1 : 0
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 1Корона
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Пуща0 : 1
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 2Пуща
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 2 : 0Пуща
10.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пуща1 : 2
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 1Пуща
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2347
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2346
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2345
4 Погонь2339
5 Легия2339
6 Краковия2338
7 Мотор2335
8 Гурник З2334
9 Пяст2333
10 ГКС Катовице2330
11 Корона2329
12 Видзев2327
13 Радомяк2325
14 Сталь2323
15 Заглембе Л2322
16
Зона вылета
Пуща2322
17
Зона вылета
Лехия2321
18
Зона вылета
Шлёнск2314

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