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Брентфорд - Астон Вилла 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 19:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
08 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Брентфорд
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 08 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1НидерландыврМарк Флеккен
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
24ДаниянпМиккель Дамсгор
19КамеруннпБрайан Мбемо
11ДР КонгонпЙоан Висса
7ГерманиянпКевин Шейд
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
16ИспаниязщАндрес Гарсия
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
8БельгияпзЮри Тилеманс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
27АнглиянпМорган Роджерс
21ИспаниянпМарко Асенсио
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турАстон Вилла3 : 1Брентфорд
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла3 : 3Брентфорд
17.12.2023Англия - Премьер-лига17-й турБрентфорд1 : 2Астон Вилла
22.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турБрентфорд1 : 1Астон Вилла
23.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турАстон Вилла4 : 0Брентфорд
02.01.2022Англия - Премьер-лига21-й турБрентфорд2 : 1Астон Вилла
28.08.2021Англия - Премьер-лига3-й турАстон Вилла1 : 1Брентфорд
13.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБрентфорд1 : 0Астон Вилла
22.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турАстон Вилла2 : 2Брентфорд
26.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБрентфорд2 : 1Астон Вилла
26.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турБрентфорд1 : 1
21.02.2025Англия — Премьер-лига26-й тур0 : 4Брентфорд
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й тур0 : 1Брентфорд
02.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турБрентфорд0 : 2
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур1 : 2Брентфорд
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч1 : 3Астон Вилла
28.02.2025Кубок Англии1/8 финалаАстон Вилла2 : 0
25.02.2025Англия — Премьер-лига27-й тур4 : 1Астон Вилла
22.02.2025Англия — Премьер-лига26-й турАстон Вилла2 : 1
19.02.2025Англия — Премьер-лига29-й турАстон Вилла2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2867
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2748
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2747
5
Лига Европы
Челси2746
6 Ньюкасл Юнайтед2744
7 Борнмут2743
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2738
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Вест Хэм Юнайтед2733
16 Эвертон2732
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2717
19
Зона вылета
Лестер Сити2717
20
Зона вылета
Саутгемптон279

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