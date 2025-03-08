Брентфорд - Астон Вилла 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 19:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
08 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 08 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|16
|зщ
|Андрес Гарсия
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|21
|нп
|Марко Асенсио
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Томас Франк
|Унаи Эмери
История личных встреч
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|22.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|26.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|28.02.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|7
|Борнмут
|27
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|27
|38
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|16
|Эвертон
|27
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|27
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|27
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|27
|9