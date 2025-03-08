04:56 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 марта
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Фулхэм
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Англия зщ Адам Уэбстер
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
25 Парагвай пз Диего Гомес
20 Камерун пз Карлос Балеба
17 Гамбия нп Янкуба Минте
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
9 Бразилия нп Жоао Педро
22 Япония нп Каору Митома
1 Германия вр Бернд Лено
31 Франция зщ Исса Диоп
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
33 США зщ Энтони Робинсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Португалия Марку Силва
История личных встреч
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Фулхэм3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Фулхэм
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Фулхэм
30.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Фулхэм2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Фулхэм
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.09.2018 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Фулхэм
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Фулхэм1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 2 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 3 : 4Фулхэм
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 2Фулхэм
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Фулхэм0 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм2 : 1
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2867
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2748
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2747
5
Лига Европы
Челси2746
6 Ньюкасл Юнайтед2744
7 Борнмут2743
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2738
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Вест Хэм Юнайтед2733
16 Эвертон2732
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2717
19
Зона вылета
Лестер Сити2717
20
Зона вылета
Саутгемптон279

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close