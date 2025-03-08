Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|25
|пз
|Диего Гомес
|20
|пз
|Карлос Балеба
|17
|нп
|Янкуба Минте
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|9
|нп
|Жоао Педро
|22
|нп
|Каору Митома
|1
|вр
|Бернд Лено
|31
|зщ
|Исса Диоп
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Марку Силва
История личных встреч
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|02.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|7
|Борнмут
|27
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|27
|38
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|16
|Эвертон
|27
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|27
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|27
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|27
|9