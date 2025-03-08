Кристал Пэлас - Ипсвич Таун 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ипсвич Таун, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|31
|вр
|Алекс Палмер
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|29
|пз
|Джейден Филоген
|47
|пз
|Джек Кларк
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Киран Маккенна
История личных встреч
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|7
|Борнмут
|27
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|27
|38
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|16
|Эвертон
|27
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|27
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|27
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|27
|9