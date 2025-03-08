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Кристал Пэлас - Ипсвич Таун 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Кристал Пэлас
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ипсвич Таун, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
9 Англия нп Эдди Нкетиа
31 Англия вр Алекс Палмер
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
18 Англия зщ Бен Джонсон
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
29 Англия пз Джейден Филоген
47 Англия пз Джек Кларк
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ипсвич Таун0 : 1Кристал Пэлас
22.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Кристал Пэлас2 : 1Ипсвич Таун
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Кристал Пэлас3 : 1
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас4 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Кристал Пэлас1 : 2
10.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Кристал Пэлас
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 3 : 2Ипсвич Таун
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ипсвич Таун1 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 4Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2867
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2748
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2747
5
Лига Европы
Челси2746
6 Ньюкасл Юнайтед2744
7 Борнмут2743
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2738
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Вест Хэм Юнайтед2733
16 Эвертон2732
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2717
19
Зона вылета
Лестер Сити2717
20
Зона вылета
Саутгемптон279

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