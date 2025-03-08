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Бёрнли - Лутон Таун 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Бёрнли
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Лутон Таун, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
12.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турЛутон Таун1 : 4Бёрнли
12.01.2024Англия - Премьер-лига21-й турБёрнли1 : 1Лутон Таун
03.10.2023Англия - Премьер-лига2-й турЛутон Таун1 : 2Бёрнли
18.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турЛутон Таун0 : 1Бёрнли
06.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБёрнли1 : 1Лутон Таун
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур1 : 2Бёрнли
01.03.2025Кубок Англии1/8 финала3 : 0Бёрнли
21.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турБёрнли4 : 0
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й тур0 : 0Бёрнли
12.02.2025Англия — Чемпионшип32-й турБёрнли2 : 0
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турЛутон Таун1 : 0
23.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур2 : 0Лутон Таун
19.02.2025Англия — Чемпионшип31-й турЛутон Таун1 : 1
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й турЛутон Таун0 : 1
12.02.2025Англия — Чемпионшип32-й тур2 : 0Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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