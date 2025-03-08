Вест Бромвич Альбион - Куинз Парк Рейнджерс 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 3
|06.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|15.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|24.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|22.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 2
|28.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 2
|19.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|4 : 0
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|1 : 0
|04.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|35
|76
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|35
|73
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|35
|71
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|35
|65
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|35
|53
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|35
|52
|7
|Бристоль Сити
|35
|52
|8
|Блэкберн Роверс
|35
|52
|9
|Мидлсбро
|35
|50
|10
|Уотфорд
|35
|49
|11
|Норвич Сити
|35
|48
|12
|Миллуолл
|35
|45
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|35
|45
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|44
|15
|Престон Норт Энд
|35
|43
|16
|Суонси Сити
|35
|41
|17
|Портсмут
|35
|39
|18
|Оксфорд Юнайтед
|35
|38
|19
|Халл Сити
|35
|36
|20
|Сток Сити
|35
|36
|21
|Кардифф Сити
|35
|36
| 22
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|31
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|35
|30
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|35
|29