04:58 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 марта
Свернуть список

Вест Бромвич Альбион - Куинз Парк Рейнджерс 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Вест Бромвич Альбион
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Вест Бромвич Альбион
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Вест Бромвич Альбион
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Вест Бромвич Альбион
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Вест Бромвич Альбион
24.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Вест Бромвич Альбион
19.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 3Вест Бромвич Альбион
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 0
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close