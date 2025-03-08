Алавес - Вильярреал 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 17:15
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
08 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вильярреал, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|24
|пз
|Жоан Жордан
|21
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|17
|нп
|Кике
|15
|нп
|Карлос Мартин
|13
|вр
|Диего Конде
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|25.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 1
|02.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Мальорка
|26
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|34
|10
|Севилья
|26
|33
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Сельта
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|26
|27
|17
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Алавес
|26
|23
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|26
|16