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Алавес - Вильярреал 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:15
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
08 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Алавес
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вильярреал, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Вильярреал
Вильярреал
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
3ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
24ИспанияпзЖоан Жордан
21ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
17Испаниянп Кике
15ИспаниянпКарлос Мартин
13ИспанияврДиего Конде
8АргентиназщХуан Фойт
5ФранциязщВилли Камбвал
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
15ФранциянпТьерно Барри
22ИспаниянпАйосе Перес
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
09.11.2024Испания — Примера13-й турВильярреал3 : 0Алавес
10.02.2024Испания - Примера24-й турАлавес1 : 1Вильярреал
22.10.2023Испания - Примера10-й турВильярреал1 : 1Алавес
30.04.2022Испания - Примера34-й турАлавес2 : 1Вильярреал
21.12.2021Испания - Примера4-й турВильярреал5 : 2Алавес
21.04.2021Испания - Примера31-й турАлавес2 : 1Вильярреал
30.09.2020Испания - Примера4-й турВильярреал3 : 1Алавес
25.01.2020Испания - Примера21-й турАлавес1 : 2Вильярреал
25.10.2019Испания - Примера10-й турВильярреал4 : 1Алавес
02.03.2019Испания - Примера26-й турВильярреал1 : 2Алавес
02.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 1Алавес
22.02.2025Испания — Примера25-й турАлавес0 : 1
15.02.2025Испания — Примера24-й тур3 : 3Алавес
09.02.2025Испания — Примера23-й турАлавес0 : 1
02.02.2025Испания — Примера22-й тур1 : 0Алавес
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 1Вильярреал
15.02.2025Испания — Примера24-й турВильярреал1 : 1
08.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 2Вильярреал
01.02.2025Испания — Примера22-й турВильярреал5 : 1
25.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Мальорка2636
8 Райо Вальекано2636
9 Реал Сосьедад2634
10 Севилья2633
11 Осасуна2633
12 Сельта2633
13 Жирона2632
14 Хетафе2630
15 Эспаньол2527
16 Леганес2627
17 Лас-Пальмас2624
18
Зона вылета
Валенсия2624
19
Зона вылета
Алавес2623
20
Зона вылета
Вальядолид2616

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