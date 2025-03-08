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Марсель - Ланс 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 22:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Марта 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Марсель
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ланс, которое состоится 08 Марта 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Ланс
Ланс
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
4 Италия зщ Луис Фелипе
3 Франция зщ Кентен Мерлен
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
44 Бразилия пз Луис Энрике
22 Алжир пз Исмаэль Беннасер
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
25 Франция пз Адриен Рабьо
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
9 Франция нп Амин Гуири
30 Австралия вр Мэтью Райан
2 Франция зщ Рубен Агилар
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
27 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
15 Нигерия пз Хамзат Оджедиран
18 Франция пз Анди Диуф
21 Марокко нп Анасс Зарури
22 Франция нп Уэсли Саид
7 Франция нп Флорьян Сотока
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
История личных встреч
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ланс1 : 3Марсель
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель2 : 1Ланс
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ланс1 : 0Марсель
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 1Марсель
22.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель0 : 1Ланс
22.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Ланс0 : 2Марсель
26.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель2 : 3Ланс
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 2Марсель
20.01.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Марсель0 : 1Ланс
22.03.2015 Франция - Лига 1 30-й тур Ланс0 : 4Марсель
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Марсель2 : 0
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 0Марсель
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Марсель5 : 1
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Марсель
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Марсель3 : 2
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Ланс3 : 4
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 1Ланс
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ланс0 : 2
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 0Ланс
31.01.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 0 : 2Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2462
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2433
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2429
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2415

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