Марсель - Ланс 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 22:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Марта 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ланс, которое состоится 08 Марта 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|4
|зщ
|Луис Фелипе
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|44
|пз
|Луис Энрике
|22
|пз
|Исмаэль Беннасер
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|9
|нп
|Амин Гуири
|30
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Рубен Агилар
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|27
|зщ
|Джума Ба
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|15
|пз
|Хамзат Оджедиран
|18
|пз
|Анди Диуф
|21
|нп
|Анасс Зарури
|22
|нп
|Уэсли Саид
|7
|нп
|Флорьян Сотока
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 3
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|20.01.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|22.03.2015
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 4
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|24
|33
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|24
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|24
|15