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Вольфсбург - Санкт-Паули 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Вольфсбург
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Санкт-Паули, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Санкт-Паули
Гамбург
29ГерманияврМариус Мюллер
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
6БельгияпзАстер Вранкс
11ПортугалиянпТьягу Томаш
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
9АлжирнпМохамед Амура
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
4АвстриязщДавид Немет
5ГерманиязщХауке Валь
44БельгиязщСибе ван дер Хейден
2ГрециязщМанолис Салиакас
8ШвециязщЭрик Смит
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
23ГерманияпзФилипп Трой
26ГерманияпзЭлиас Саад
39ГерманияпзРоберт Вагнер
27ГерманиянпСимон Цоллер
Главные тренеры
АвстрияРальф Хазенхюттль
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турСанкт-Паули0 : 0Вольфсбург
16.04.2011Германия - Бундеслига30-й турВольфсбург2 : 2Санкт-Паули
21.11.2010Германия - Бундеслига13-й турСанкт-Паули1 : 1Вольфсбург
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 2Вольфсбург
26.02.2025Кубок Германии1/4 финала1 : 0Вольфсбург
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турВольфсбург1 : 1
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур1 : 2Вольфсбург
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 0
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турСанкт-Паули0 : 2
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур2 : 0Санкт-Паули
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турСанкт-Паули0 : 1
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур2 : 0Санкт-Паули
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турСанкт-Паули1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2440
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2432
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хольштайн2416
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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