Вольфсбург - Санкт-Паули 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Санкт-Паули, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Санкт-Паули
Гамбург
|29
|вр
|Мариус Мюллер
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|6
|пз
|Астер Вранкс
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
|22
|вр
|Никола Василь
|4
|зщ
|Давид Немет
|5
|зщ
|Хауке Валь
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|8
|зщ
|Эрик Смит
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Филипп Трой
|26
|пз
|Элиас Саад
|39
|пз
|Роберт Вагнер
|27
|нп
|Симон Цоллер
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Александер Блессин
История личных встреч
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|16.04.2011
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2
|21.11.2010
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|24
|32
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15