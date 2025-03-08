ПСВ Эйндховен - Херенвен 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
08 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Херенвен, которое состоится 08 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|26
|пз
|Исак Бабади
|5
|пз
|Иван Перишич
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|16
|пз
|Marcus Linday
|21
|пз
|Espen van Ee
|14
|пз
|Levi Smans
|50
|пз
|Eser Gurbuz
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|24
|нп
|Милош Лукович
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 8
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|09.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|24
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|24
|30
|9
|Фортуна
|24
|29
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|Хераклес
|24
|27
|12
|НАК Бреда
|24
|27
|13
|НЕК Неймеген
|24
|26
|14
|ПЕК Зволле
|24
|25
|15
|Виллем II
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|24
|23
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|24
|14