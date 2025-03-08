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ПСВ Эйндховен - Херенвен 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
08 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Херенвен, которое состоится 08 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Херенвен
Херенвен
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
26 Нидерланды пз Исак Бабади
5 Хорватия пз Иван Перишич
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
11 Германия зщ Матс Кёлерт
16 Швеция пз Marcus Linday
21 Нидерланды пз Espen van Ee
14 Нидерланды пз Levi Smans
50 Нидерланды пз Eser Gurbuz
30 Иран нп Алиреза Джаханбакш
24 Сербия нп Милош Лукович
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Херенвен1 : 0ПСВ Эйндховен
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Херенвен0 : 8ПСВ Эйндховен
07.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Херенвен
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 3Херенвен
09.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен0 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Херенвен
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Херенвен1 : 1ПСВ Эйндховен
02.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2Херенвен
06.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Херенвен2 : 2ПСВ Эйндховен
24.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Херенвен
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 7
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 2ПСВ Эйндховен
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала ПСВ Эйндховен1 : 2
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСВ Эйндховен3 : 1 ДВ
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Херенвен3 : 1
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1Херенвен
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Херенвен3 : 3
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Херенвен2 : 2
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 0Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2460
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2444
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2443
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2430
9 Фортуна2429
10 Гронинген2428
11 Хераклес2427
12 НАК Бреда2427
13 НЕК Неймеген2426
14 ПЕК Зволле2425
15 Виллем II2424
16
Стыковая зона
Спарта2423
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2414

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