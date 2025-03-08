АВС - Арока 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 17:30
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
08 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Арока, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Арока
Арока
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|7
|пз
|Лукас Фернандес
|23
|пз
|Гуштаву Мендонса
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|17
|нп
|John Mercado
|29
|нп
|Зе Луиш
|58
|вр
|Нико Мантль
|78
|зщ
|Александри Пинту
|73
|зщ
|Шику Ламба
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|26
|зщ
|Веверсон
|5
|пз
|Давид Симау
|21
|пз
|Таити Фукуи
|2
|пз
|Морлайе Силла
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|22
|нп
|Пабло Госальбес
|39
|нп
|Энрике Араужу
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|24
|34
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Морейренсе
|24
|27
|12
|Насьонал
|24
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|АВС
|24
|23
|15
|Жил Висенте
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15