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АВС - Арока 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:30
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
08 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
АВС
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Арока, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Арока
Арока
13 Мексика вр Гильермо Очоа
5 Португалия зщ Жорже Тейшейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
25 Португалия пз Томаш Тавареш
7 Бразилия пз Лукас Фернандес
23 Португалия пз Гуштаву Мендонса
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
17 Эквадор нп John Mercado
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
58 Германия вр Нико Мантль
78 Португалия зщ Александри Пинту
73 Португалия зщ Шику Ламба
3 Испания зщ Хосе Фонтан
26 Бразилия зщ Веверсон
5 Португалия пз Давид Симау
21 Япония пз Таити Фукуи
2 Гвинея пз Морлайе Силла
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
22 Испания нп Пабло Госальбес
39 Португалия нп Энрике Араужу
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Арока1 : 1АВС
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 1АВС
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур АВС2 : 2
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 1АВС
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур АВС1 : 2
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 0АВС
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Арока0 : 2
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Арока2 : 2
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 2Арока
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Арока1 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2447
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2434
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Морейренсе2427
12 Насьонал2426
13 Арока2425
14 АВС2423
15 Жил Висенте2322
16
Стыковая зона
Эштрела2422
17
Зона вылета
Фаренсе2416
18
Зона вылета
Боавишта2415

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