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Эшторил - Фаренсе 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 20:00
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
08 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Эшторил
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Фаренсе, которое состоится 08 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Фаренсе
Фару
История личных встреч
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Фаренсе1 : 0Эшторил
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Фаренсе3 : 2Эшторил
30.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Эшторил4 : 0Фаренсе
01.02.2020 Португалия - Сегунда 19-й тур Фаренсе0 : 2Эшторил
18.08.2019 Португалия - Сегунда 2-й тур Эшторил1 : 2Фаренсе
14.04.2019 Португалия - Сегунда 29-й тур Фаренсе3 : 1Эшторил
16.12.2018 Португалия - Сегунда 12-й тур Эшторил1 : 0Фаренсе
29.07.2018 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Фаренсе0 : 2Эшторил
15.10.2017 Кубок Португалии 3-й раунд Фаренсе1 : 0Эшторил
03.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 3 : 1Эшторил
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эшторил2 : 1
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 2Эшторил
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Эшторил2 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Эшторил
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Фаренсе0 : 1
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Фаренсе
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Фаренсе0 : 1
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фаренсе0 : 2
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 3 : 1Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2447
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2434
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Морейренсе2427
12 Насьонал2426
13 Арока2425
14 АВС2423
15 Жил Висенте2322
16
Стыковая зона
Эштрела2422
17
Зона вылета
Фаренсе2416
18
Зона вылета
Боавишта2415

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