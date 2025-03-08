Эшторил - Фаренсе 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 20:00
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
08 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Фаренсе, которое состоится 08 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|30.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|4 : 0
|01.02.2020
|Португалия - Сегунда
|19-й тур
|0 : 2
|18.08.2019
|Португалия - Сегунда
|2-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Португалия - Сегунда
|29-й тур
|3 : 1
|16.12.2018
|Португалия - Сегунда
|12-й тур
|1 : 0
|29.07.2018
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|15.10.2017
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|24
|34
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Морейренсе
|24
|27
|12
|Насьонал
|24
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|АВС
|24
|23
|15
|Жил Висенте
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15