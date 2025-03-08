Брага - Порту 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
08 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 08 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Порту
Порту
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|20
|пз
|Исмаэль Гарби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|77
|нп
|Габри Мартинес
|39
|нп
|Фран Наварро
|99
|вр
|Диогу Кошта
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|5
|зщ
|Иван Маркано
|4
|зщ
|Отавио
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|9
|нп
|Саму Омородион
|19
|нп
|Дэнни Намасо
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 1
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|19.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 1
|25.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|03.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|24
|34
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Морейренсе
|24
|27
|12
|Насьонал
|24
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|АВС
|24
|23
|15
|Жил Висенте
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15