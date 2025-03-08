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Брага - Порту 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
08 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Брага
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 08 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Порту
Порту
91 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
3 Бразилия зщ Робсон Бамбу
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
20 Испания пз Исмаэль Гарби
21 Португалия пз Рикарду Орта
77 Испания нп Габри Мартинес
39 Испания нп Фран Наварро
99 Португалия вр Диогу Кошта
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
5 Испания зщ Иван Маркано
4 Бразилия зщ Отавио
23 Португалия зщ Жоау Мариу
74 Португалия зщ Франсишку Моура
22 Аргентина пз Алан Варела
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
9 Испания нп Саму Омородион
19 Англия нп Дэнни Намасо
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Порту2 : 1Брага
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Брага0 : 1Порту
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Порту2 : 0Брага
04.06.2023 Кубок Португалии Финал Брага0 : 2Порту
19.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Брага0 : 0Порту
30.09.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Порту4 : 1Брага
25.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Брага1 : 0Порту
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Порту1 : 0Брага
03.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту2 : 3Брага
10.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Брага1 : 1Порту
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 1Брага
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала 1 : 0Брага
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Брага1 : 0
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 0Брага
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Брага2 : 0
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 2Порту
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 1
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 2Порту
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Порту1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2447
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2434
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Морейренсе2427
12 Насьонал2426
13 Арока2425
14 АВС2423
15 Жил Висенте2322
16
Стыковая зона
Эштрела2422
17
Зона вылета
Фаренсе2416
18
Зона вылета
Боавишта2415

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