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Брест - Анже 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Брест
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Анже, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Анже
Анже
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
22 Мали зщ Массадио Айдара
26 Франция пз Матиас Перейра Лаж
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Юго Маньетти
45 Франция пз Махди Камара
17 Сенегал нп Абдалла Сима
19 Франция нп Людовик Ажорк
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
21 Франция зщ Жордан Лефор
24 Франция пз Эмманюэль Бьюмла
26 Франция пз Флоран Анен
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
14 Марокко пз Яссин Белькдим
20 Алжир пз Зинедин Ферхат
10 Алжир пз Химад Абделли
28 Алжир пз Фарид Эль-Мелали
99 Сенегал нп Бамба Дьенг
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Анже2 : 0Брест
06.01.2024 Кубок Франции 1/32 финала Брест1 : 0Анже
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Брест4 : 0Анже
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Анже1 : 3Брест
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Анже1 : 0Брест
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Брест1 : 1Анже
21.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Брест0 : 0Анже
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Анже3 : 2Брест
29.02.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Брест0 : 1Анже
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Анже0 : 1Брест
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 1Брест
26.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала Брест2 : 3
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 0 : 0Брест
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 7 : 0Брест
14.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Брест2 : 2
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Анже0 : 4
25.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала Анже1 : 1 3 : 5
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 3Анже
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 1Анже
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Анже0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2534
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2529
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2515

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