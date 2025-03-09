Брест - Анже 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Анже, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Анже
Анже
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|45
|пз
|Махди Камара
|17
|нп
|Абдалла Сима
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|20
|пз
|Зинедин Ферхат
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|99
|нп
|Бамба Дьенг
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Александр Дюжо
История личных встреч
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|25
|34
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|25
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15