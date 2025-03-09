Гавр - Сент-Этьен 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
09 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Сент-Этьен, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|97
|зщ
|Фоде Балло-Туре
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|34
|пз
|Махамаду Диавара
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|45
|нп
|Исса Сумаре
|99
|нп
|Ахмед Хассан
|28
|нп
|Андре Айю
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|13
|зщ
|Максим Бернауэр
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|7
|нп
|Ирвен Кардона
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|32
|нп
|Лукас Стассин
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Эйрик Хорнеланн
История личных встреч
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|18.03.2023
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|2 : 2
|20.08.2022
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|0 : 6
|13.05.2009
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 4
|06.12.2008
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|25
|34
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|25
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15