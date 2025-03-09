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Гавр - Сент-Этьен 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
09 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Гавр
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Сент-Этьен, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1 Франция вр Матьё Горжелен
7 Венгрия зщ Лоик Него
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
97 Сенегал зщ Фоде Балло-Туре
10 Франция пз Хосуэ Казимир
34 Франция пз Махамаду Диавара
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
45 Сенегал нп Исса Сумаре
99 Египет нп Ахмед Хассан
28 Гана нп Андре Айю
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
13 Франция зщ Максим Бернауэр
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
10 Франция пз Флорьян Тардье
29 Франция пз Эмен Муэффек
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
7 Франция нп Ирвен Кардона
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
32 Бельгия нп Лукас Стассин
Главные тренеры
Франция Дидье Дигар
Норвегия Эйрик Хорнеланн
История личных встреч
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Сент-Этьен0 : 2Гавр
18.03.2023 Франция - Лига 2 28-й тур Гавр2 : 2Сент-Этьен
20.08.2022 Франция - Лига 2 4-й тур Сент-Этьен0 : 6Гавр
13.05.2009 Франция - Лига 1 35-й тур Гавр2 : 4Сент-Этьен
06.12.2008 Франция - Лига 1 17-й тур Сент-Этьен2 : 0Гавр
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 3 : 4Гавр
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Гавр1 : 4
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Гавр1 : 3
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 1 : 2Гавр
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 1Гавр
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Сент-Этьен1 : 3
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Сент-Этьен3 : 3
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 5 : 1Сент-Этьен
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Сент-Этьен0 : 2
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 1Сент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2534
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2529
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2515

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