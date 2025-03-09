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Наполи - Фиорентина 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), 51 504 зрителя (85% при вместимости 60 240)
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Наполи
Окончен
2 : 1
Фиорентина

  • 26'
    1:0
    Ромелу Лукаку
  • 47'
    Алессандро Буонджорно
  • 60'
    2:0
    Джакомо Распадори
0'
45'
90'
  • 64'
    Альберт Гудмундссон
  • 66'
    2:1
    Альберт Гудмундссон
  • 88'
    Марин Понграчич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фиорентина, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Фиорентина
Флоренция
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
90+1'
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
86'
6ШотландияпзБилли Гилмор
21ИталиянпМаттео Политано
82'
11БельгиянпРомелу Лукаку
81ИталиянпДжакомо Распадори
87'
17УругвайзщМатиас Оливера
82'
15ДанияпзФилип Биллинг
86'
18АргентинанпДжованни Симеоне
87'
5БразилиязщЖуан Жесус
90+1'
43ИспанияврДавид де Хеа
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
59'
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
74'
65ИталиязщФабьяно Паризи
58'
27ИталияпзШер Ндур
32ИталияпзДанило Катальди
82'
44ИталияпзНиколо Фаджоли
20ИталиянпМойзе Кин
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
21ГерманияпзРобин Госенс
58'
5ХорватиязщМарин Понграчич
59'
22АргентиназщМатиас Морено
74'
9АргентинанпЛукас Бельтран
82'
Запасные
14ИталияврНикита Контини
96ИталияврСимоне Скуффет
16ИспаниязщРафа Марин
29ИталияпзЛуис Хаса
26БельгиянпСириль Нгонж
9ШвейцариянпНоа Окафор
1ИталияврПьетро Терраччано
30ИталияврТоммасо Мартинелли
24МароккопзАмир Ричардсон
29ФранцияпзЯсин Адли
63ИталиянпМаат Каприни
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Фиорентина0 : 3Наполи
17.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 2Наполи
18.01.2024 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи3 : 0Фиорентина
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 3Фиорентина
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Наполи1 : 0Фиорентина
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Фиорентина0 : 0Наполи
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 3Фиорентина
13.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 5 ДВФиорентина
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина1 : 2Наполи
16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина0 : 2Наполи
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Наполи1 : 1
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Наполи
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 2 : 2Наполи
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Наполи1 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Наполи
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 3 : 2Фиорентина
28.02.2025 Италия — Серия А 27-й тур Фиорентина1 : 0
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Фиорентина
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Фиорентина0 : 2
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Фиорентина2845
8 Милан2844
9 Рома2743
10 Удинезе2739
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2826
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2814

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