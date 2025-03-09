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Эмполи - Рома 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 19:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
09 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Эмполи
2-й тайм, 66'
0 : 1
Рома

    0'
    45'
    90'
    • 1'
      0:1
      Матиас Соуле
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 09 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Эмполи
    Эмполи
    Рома
    Рим
    1ИталияврМарко Сильвестри
    2ГрузиязщСаба Гогличидзе
    35ИталиязщЛука Мариануччи
    22ИталиязщМаттиа Де Шильо
    46'
    3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
    13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
    5ИталияпзАльберто Грасси
    6ШотландияпзЛиам Хендерсон
    11ГананпЭммануэль Гьяси
    99ИталиянпСебастьяно Эспозито
    29ИталиянпЛоренцо Коломбо
    46'
    7ФранциязщСаломон Самбья
    46'
    18Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
    46'
    99СербияврМиле Свилар
    15ГерманиязщМатс Хуммельс
    5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
    25ДаниязщВиктор Нельссон
    12Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
    64'
    34НидерландызщАнасс Салах-Эддин
    65'
    7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
    17ФранцияпзМану Коне
    16АргентинапзЛеандро Паредес
    64'
    14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
    18АргентинанпМатиас Соуле
    2НидерландызщДевайн Ренш
    64'
    4ИталияпзБриан Кристанте
    64'
    3Испаниязщ Анхелиньо
    65'
    Запасные
    98ИталияврФедерико Бранколини
    23КолумбияврДевис Васкес
    12ИталияврЯкопо Сегетти
    24НигериязщТайронн Эбюэхи
    31ИталиязщЛоренцо Тосто
    36ИталияпзЯкопо Баччи
    20УкраинапзВиктор Коваленко
    90ИталиянпИсмаэль Конате
    41ДаниянпАндерс Асмуссен
    89ИталиянпТомас Кампаньелло
    95ИталияврПьерлуиджи Голлини
    70СШАврДжорджо Де Марци
    66МализщАбубакар Сангаре
    35ИталияпзТоммазо Бальданци
    27ФранцияпзЛюка Гурна-Дуат
    61ИталияпзНикколо Писилли
    11УкраинанпАртём Довбик
    56БельгиянпАлексис Салемакерс
    92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
    Главные тренеры
    ИталияРоберто Д'Аверса
    ИталияКлаудио Раньери
    История личных встреч
    25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Рома1 : 2Эмполи
    26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Эмполи2 : 1Рома
    17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Рома7 : 0Эмполи
    04.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Рома2 : 0Эмполи
    12.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Эмполи1 : 2Рома
    23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи2 : 4Рома
    03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Рома2 : 0Эмполи
    11.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Рома2 : 1Эмполи
    06.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 2Рома
    01.04.2017 Италия - Серия А 30-й тур Рома2 : 0Эмполи
    02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 1Эмполи
    26.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 2 : 4Эмполи
    23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Эмполи0 : 5
    16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 0Эмполи
    08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Эмполи0 : 2
    06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома2 : 1
    02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Рома2 : 1
    24.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Рома4 : 0
    20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Рома3 : 2
    16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 1Рома
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Интер М2861
    2
    Лига чемпионов
    		Наполи2860
    3
    Лига чемпионов
    		Аталанта2755
    4
    Лига чемпионов
    		Ювентус2752
    5
    Лига Европы
    		Лацио2750
    6
    Квалификация Лиги конференций
    		Болонья2850
    7 Фиорентина2845
    8 Милан2844
    9 Рома2743
    10 Удинезе2739
    11 Торино2835
    12 Дженоа2832
    13 Комо2829
    14 Кальяри2826
    15 Верона2826
    16 Лечче2825
    17 Парма2824
    18
    Зона вылета
    		Эмполи2722
    19
    Зона вылета
    		Венеция2819
    20
    Зона вылета
    		Монца2814

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