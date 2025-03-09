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Шинник - СКА-Хабаровск 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 15:00
09 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
Шинник
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - СКА-Хабаровск, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Александр Михайлович Побегалов
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Шинник
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Шинник2 : 1СКА-Хабаровск
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Шинник
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник1 : 0СКА-Хабаровск
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Шинник
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Шинник2 : 3СКА-Хабаровск
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Шинник
07.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Шинник
07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Шинник
19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Шинник1 : 1СКА-Хабаровск
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Шинник
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1Шинник
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Шинник0 : 1
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0Шинник
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Шинник0 : 0
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
31.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3СКА-Хабаровск
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0СКА-Хабаровск
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур СКА-Хабаровск2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2340
4
Стыковая зона
Урал2238
5 Сочи2238
6 СКА-Хабаровск2232
7 Енисей2331
8 Арсенал Т2331
9 Ротор2231
10 Чайка2329
11 КАМАЗ2328
12 Нефтехимик2226
13 Родина2325
14 Шинник2222
15 Уфа2221
16
Зона вылета
Сокол2220
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

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