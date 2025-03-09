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Виллем II - Утрехт 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 13:15
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
09 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Виллем II
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Утрехт, которое состоится 09 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Утрехт
Утрехт
1 Франция вр Томас Дидийон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
4 Нидерланды зщ Эрик Схаутен
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
6 Бельгия зщ Борис Ламбер
8 Нидерланды пз Йессе Босх
7 Нидерланды пз Ник Додеман
14 Бельгия пз Cisse Sandra
21 Швеция пз Амар Фатах
9 Бельгия нп Киан Васен
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
14 Ирак пз Зидан Икбаль
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
6 Дания пз Оскар Фрауло
21 США пз Пакстен Ааронсон
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Утрехт3 : 2Виллем II
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Виллем II3 : 0Утрехт
31.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт5 : 1Виллем II
01.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт3 : 2Виллем II
19.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II0 : 6Утрехт
16.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II1 : 1Утрехт
29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Утрехт2 : 0Виллем II
27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Утрехт0 : 1Виллем II
28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Виллем II0 : 1Утрехт
31.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Виллем II3 : 2Утрехт
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 0Виллем II
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Виллем II1 : 3
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Виллем II
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Виллем II0 : 2
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Виллем II
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Утрехт1 : 0
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 2Утрехт
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Утрехт0 : 1
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Утрехт
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2460
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2444
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2443
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2430
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2426
14 ПЕК Зволле2425
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2424
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2414

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