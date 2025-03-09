Виллем II - Утрехт 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 13:15
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
09 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Утрехт, которое состоится 09 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|8
|пз
|Йессе Босх
|7
|пз
|Ник Додеман
|14
|пз
|Cisse Sandra
|21
|пз
|Амар Фатах
|9
|нп
|Киан Васен
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|91
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|5 : 1
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 2
|19.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 6
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|28.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 1
|31.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 2
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|24
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|24
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|24
|26
|14
|ПЕК Зволле
|24
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|24
|14