Санта-Клара - Морейренсе 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 17:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
09 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Морейренсе, которое состоится 09 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|09.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Арока
|25
|28
|12
|Морейренсе
|24
|27
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|24
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15