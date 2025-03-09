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Санта-Клара - Морейренсе 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 17:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
09 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Санта-Клара
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Морейренсе, которое состоится 09 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 0Санта-Клара
22.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе0 : 2Санта-Клара
15.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Санта-Клара2 : 2Морейренсе
21.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Санта-Клара0 : 0Морейренсе
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Морейренсе1 : 2Санта-Клара
29.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Морейренсе1 : 0Санта-Клара
23.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе2 : 1Санта-Клара
15.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара2 : 0Морейренсе
13.04.2019 Португалия - Примейра 29-й тур Санта-Клара1 : 1Морейренсе
09.12.2018 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 1Санта-Клара
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 0Санта-Клара
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 0 : 0Санта-Клара
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара0 : 1
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 2Санта-Клара
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Морейренсе1 : 1
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 0Морейренсе
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе3 : 2
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 2Морейренсе
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Морейренсе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2447
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Арока2528
12 Морейренсе2427
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2423
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2517
18
Зона вылета
Боавишта2415

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