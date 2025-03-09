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Боавишта - Витория Гимарайнш 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 22:30
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
09 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Боавишта
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Витория Гимарайнш, которое состоится 09 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Бразилия вр Сезар
5 Россия зщ Виталий Лысцов
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
13 Камерун зщ Sidoine Fogning
2 Гвинея пз Ibrahima
8 Нидерланды пз Марко ван Гинкел
18 Черногория пз Илия Вукотич
16 Португалия пз Жоэл да Силва
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
14 Сенегал нп Мусса Коне
14 Португалия вр Бруну Варела
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
2 Португалия пз Мага
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
17 Португалия пз Жоао Мендеш
21 Гвинея нп Вандо Феликс
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Боавишта
27.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Боавишта
16.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Боавишта1 : 1Витория Гимарайнш
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Боавишта2 : 1Витория Гимарайнш
12.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа F. 3-й тур Боавишта0 : 0Витория Гимарайнш
23.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Боавишта
06.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 1Витория Гимарайнш
29.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Боавишта
26.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Боавишта
19.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Боавишта0 : 1Витория Гимарайнш
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Боавишта1 : 0
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0Боавишта
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Боавишта0 : 1
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 1Боавишта
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Боавишта0 : 2
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Витория Гимарайнш
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш0 : 0
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2447
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Арока2528
12 Морейренсе2427
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2423
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2517
18
Зона вылета
Боавишта2415

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