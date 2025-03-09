Боавишта - Витория Гимарайнш 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 22:30
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
09 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Витория Гимарайнш, которое состоится 09 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|1
|вр
|Сезар
|5
|зщ
|Виталий Лысцов
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|13
|зщ
|Sidoine Fogning
|2
|пз
|Ibrahima
|8
|пз
|Марко ван Гинкел
|18
|пз
|Илия Вукотич
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
|14
|нп
|Мусса Коне
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|18
|пз
|Телму Арканжу
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|21
|нп
|Вандо Феликс
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|12.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|06.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|29.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|26.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|19.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Арока
|25
|28
|12
|Морейренсе
|24
|27
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|24
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15