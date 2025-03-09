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Ян - Падерборн 07 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 14:30
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
09 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Ян
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Падерборн 07, которое состоится 09 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 0Ян
18.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Ян1 : 0Падерборн 07
10.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 0Ян
20.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ян1 : 0Падерборн 07
15.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 071 : 1Ян
26.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Ян1 : 0Падерборн 07
31.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 073 : 1Ян
30.01.2019 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ян2 : 0Падерборн 07
10.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 072 : 0Ян
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 3 : 0Ян
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Ян
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Ян1 : 1
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 2 : 1Ян
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Ян2 : 0
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 072 : 0
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Падерборн 07
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Падерборн 072 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 2Падерборн 07
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 071 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2544
2
Повышение
Кайзерслаутерн2543
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2442
4 Магдебург2542
5 Падерборн 072441
6 Эльверсберг2540
7 Фортуна2438
8 Ганновер-962438
9 Карлсруэ2536
10 Нюрнберг2435
11 Шальке-042533
12 Гройтер Фюрт2533
13 Дармштадт 982531
14 Герта2526
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2422
17
Зона вылета
Ульм 18462519
18
Зона вылета
Ян2415

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