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Актобе - Туран 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 12:00
09 Марта 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур
Актобе
Туран

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Туран, которое состоится 09 Марта 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Туран
Туркестан
История личных встреч
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Актобе2 : 0Туран
02.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Туран0 : 1Актобе
24.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Актобе3 : 2Туран
12.07.2022 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Туран0 : 2Актобе
24.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Туран1 : 2Актобе
23.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Актобе0 : 2Туран
01.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Актобе
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Актобе
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Актобе2 : 0Туран
03.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Актобе
27.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Актобе
02.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Туран2 : 0
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Актобе2 : 0Туран
03.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Туран1 : 1
27.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Туран0 : 1
23.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Туран0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат24
2
Квалификация Лиги конференций
Тобол24
3
Квалификация Лиги конференций
Туран13
4 Атырау23
5 Окжетпес23
6 Жетысу22
7 Женис22
8 Кызыл-Жар11
9 Астана11
10 Кайсар11
11 Актобе11
12
Зона вылета
Улытау21
13
Зона вылета
Ордабасы21
14
Зона вылета
Елимай10

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