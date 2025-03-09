Лехия - Гурник 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 15:45
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
09 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша)
Окончен
1 : 2
- 25'Elias Olsson
- 37'Camilo Mena
- 45+2'1:0Рифет Капич
0'
45'
90'
- 6'Рафал Яницки
- 48'1:1Лукаш Подольски
- 59'1:2Эрик Янжа
- 69'Филип Пребшль
- 88'Александер Букса
- 89'Филип Майхрович
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Гурник З, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лехия
Гданьск
Гурник З
Забже
|29
|вр
|Богдан Сарнавский
|44
|зщ
|Bujar Pllana
|3
|зщ
|Elias Olsson
|99
|зщ
|Томаш Нейгебауэр
72'
|11
|пз
|Доминик Пила
|8
|пз
|Рифет Капич
|33
|пз
|Томаш Войтович
|17
|пз
|Антон Царенко
72'
|7
|нп
|Camilo Mena
|89
|нп
|Томаш Бобчек
|9
|нп
|Богдан Вьюнник
72'
|16
|пз
|Луис Д'Арриго
72'
|79
|нп
|Кацпер Сезоненко
72'
|21
|Michal Glogowski
72'
|1
|вр
|Филип Майхрович
|27
|зщ
|Доминик Шала
|5
|зщ
|Криспин Щесняк
|26
|зщ
|Рафал Яницки
|64
|зщ
|Эрик Янжа
|11
|пз
|Taofeek Ismaheel
73'
|21
|пз
|Dominik Sarapata
46'
|8
|пз
|Патрик Хеллебранд
|88
|пз
|Yosuke Furukawa
46'
|7
|пз
|Лука Захович
73'
|10
|нп
|Лукаш Подольски
90+7'
|38
|зщ
|Филип Пребшль
46'
|30
|Ousmane Sow
46'
|81
|пз
|Матуш Кмет
73'
|44
|нп
|Александер Букса
73'
|23
|нп
|Сёндре Лисет
90+7'
История личных встреч
|01.09.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 3
|04.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 1
|18.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|2 : 1
|18.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 3
|23.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 1
|20.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 0
|13.09.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|3 : 0
|05.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|2 : 2
|26.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|1 : 1
|22.12.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|4 : 0
|03.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|17.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|21.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 2
|07.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|24
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|23
|45
|4
|Погонь
|24
|40
|5
|Легия
|23
|39
|6
|Краковия
|24
|38
|7
|Гурник З
|24
|37
|8
|Мотор
|23
|35
|9
|ГКС Катовице
|24
|33
|10
|Пяст
|24
|33
|11
|Корона
|24
|32
|12
|Радомяк
|24
|28
|13
|Видзев
|23
|27
|14
|Сталь
|24
|23
|15
|Заглембе Л
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|24
|15