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Лехия - Гурник 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 15:45
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
09 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша)
Лехия
Окончен
1 : 2
Гурник З

  • 25'
    Elias Olsson
  • 37'
    Camilo Mena
  • 45+2'
    1:0
    Рифет Капич
0'
45'
90'
  • 6'
    Рафал Яницки
  • 48'
    1:1
    Лукаш Подольски
  • 59'
    1:2
    Эрик Янжа
  • 69'
    Филип Пребшль
  • 88'
    Александер Букса
  • 89'
    Филип Майхрович
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Гурник З, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Гурник З
Забже
29УкраинаврБогдан Сарнавский
44КосовозщBujar Pllana
3ШвециязщElias Olsson
99ПольшазщТомаш Нейгебауэр
72'
11ПольшапзДоминик Пила
8Босния и ГерцеговинапзРифет Капич
33ПольшапзТомаш Войтович
17УкраинапзАнтон Царенко
72'
7КолумбиянпCamilo Mena
89СловакиянпТомаш Бобчек
9УкраинанпБогдан Вьюнник
72'
16АвстралияпзЛуис Д'Арриго
72'
79ПольшанпКацпер Сезоненко
72'
21ПольшаMichal Glogowski
72'
1ПольшаврФилип Майхрович
27ПольшазщДоминик Шала
5ПольшазщКриспин Щесняк
26ПольшазщРафал Яницки
64СловениязщЭрик Янжа
11НигерияпзTaofeek Ismaheel
73'
21ПольшапзDominik Sarapata
46'
8ЧехияпзПатрик Хеллебранд
88ЯпонияпзYosuke Furukawa
46'
7СловенияпзЛука Захович
73'
10ГерманиянпЛукаш Подольски
90+7'
38ЧехиязщФилип Пребшль
46'
30ФранцияOusmane Sow
46'
81СловакияпзМатуш Кмет
73'
44ПольшанпАлександер Букса
73'
23НорвегиянпСёндре Лисет
90+7'
История личных встреч
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Гурник З2 : 3Лехия
04.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Гурник З1 : 1Лехия
18.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Лехия2 : 1Гурник З
18.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Гурник З1 : 3Лехия
23.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Лехия1 : 1Гурник З
20.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Лехия2 : 0Гурник З
13.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Гурник З3 : 0Лехия
05.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Гурник З2 : 2Лехия
26.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Лехия1 : 1Гурник З
22.12.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Лехия4 : 0Гурник З
03.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 3 : 1Лехия
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Лехия0 : 2
17.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 3Лехия
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Лехия1 : 0
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 1Лехия
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Гурник З0 : 1
21.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 0Гурник З
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Гурник З3 : 2
07.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 3 : 0Гурник З
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Гурник З1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2450
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2449
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2345
4 Погонь2440
5 Легия2339
6 Краковия2438
7 Гурник З2437
8 Мотор2335
9 ГКС Катовице2433
10 Пяст2433
11 Корона2432
12 Радомяк2428
13 Видзев2327
14 Сталь2423
15 Заглембе Л2422
16
Зона вылета
Пуща2422
17
Зона вылета
Лехия2421
18
Зона вылета
Шлёнск2415

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