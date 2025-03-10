Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 22:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
10 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|57
|зщ
|Оливер Скарлс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|28
|пз
|Джо Уиллок
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Эдди Хау
История личных встреч
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 5
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|55
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|28
|47
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|7
|Астон Вилла
|29
|45
|8
|Борнмут
|28
|44
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Манчестер Юнайтед
|28
|34
|15
|Эвертон
|28
|33
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9