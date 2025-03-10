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Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 10 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 10-03-2025 22:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
10 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
57 Англия зщ Оливер Скарлс
28 Чехия пз Томаш Соучек
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
19 Мексика пз Эдсон Альварес
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
28 Англия пз Джо Уиллок
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Англия Эдди Хау
История личных встреч
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Вест Хэм Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3Вест Хэм Юнайтед
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Ньюкасл Юнайтед
05.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5Ньюкасл Юнайтед
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 4Вест Хэм Юнайтед
17.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
05.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Вест Хэм Юнайтед
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 2 ДВ
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 3Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2847
6 Брайтон энд Хоув Альбион2846
7 Астон Вилла2945
8 Борнмут2844
9 Ньюкасл Юнайтед2744
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Манчестер Юнайтед2834
15 Эвертон2833
16 Вест Хэм Юнайтед2733
17 Вулверхэмптон2823
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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