Лацио - Удинезе 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Окончен
1 : 1
- 32'1:1Алессио Романьоли
- 52'Матиас Весино
- 62'Мануэль Лаццари
0'
45'
90'
- 8'Хассан Камара
- 22'0:1Флорьян Товен
- 60'Санди Ловрич
- 76'Мартин Пайеро
- 90+1'Йеспер Карлстрём
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Удинезе, которое состоится 10 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Удинезе
Удине
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|5
|пз
|Матиас Весино
64'
|18
|нп
|Густав Исаксен
81'
|19
|нп
|Булайе Диа
65'
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|20
|нп
|Лум Чауна
46'
|14
|нп
|Тейянни Нослин
46'
|21
|пз
|Реда Белахьяне
64'
|9
|нп
|Педро Родригес
65'
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
81'
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|28
|зщ
|Умар Соле
|29
|зщ
|Яка Бийол
|11
|зщ
|Хассан Камара
65'
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
89'
|8
|пз
|Санди Ловрич
65'
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
65'
|10
|нп
|Флорьян Товен
81'
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|33
|зщ
|Джордан Земура
65'
|14
|пз
|Артюр Атта
65'
|5
|пз
|Мартин Пайеро
65'
|9
|нп
|Кинан Дэвис
81'
|77
|пз
|Руй Модешту
89'
Запасные
|35
|вр
|Христос Мандас
|55
|вр
|Алессио Фурланетто
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|6
|пз
|Николо Ровелла
|26
|пз
|Тома Башич
|27
|нп
|Арийон Ибрахимович
|66
|вр
|Эдоардо Пьяна
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|7
|пз
|Алексис Санчес
|6
|пз
|Ойер Саррага
|99
|нп
|Дамиан Писарро
|21
|нп
|Икер Браво
|20
|нп
|Симоне Пафунди
Главные тренеры
|Марко Барони
|Коста Руньяич
История личных встреч
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 4
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|28
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|28
|14