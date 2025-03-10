Балтика - Ротор 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 19:00
10 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ротор, которое состоится 10 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|16.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|21.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 1
|07.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 0
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|31.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|29.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|19.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Первой лиги: «Балтика» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|22
|46
| 2
Повышение
|Торпедо М
|23
|44
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|23
|41
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
|5
|Урал
|23
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|23
|35
|7
|Енисей
|23
|31
|8
|Арсенал Т
|23
|31
|9
|Ротор
|22
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|Нефтехимик
|23
|29
|12
|КАМАЗ
|23
|28
|13
|Родина
|23
|25
|14
|Шинник
|23
|22
|15
|Уфа
|23
|22
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|23
|16