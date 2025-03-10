04:33 ()
Свернуть список

Балтика - Ротор 10 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 10-03-2025 19:00
10 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
Балтика
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ротор, которое состоится 10 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
16.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Ротор2 : 0Балтика
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика1 : 2Ротор
21.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Балтика2 : 1Ротор
14.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Ротор1 : 1Балтика
21.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Балтика2 : 1Ротор
07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Ротор1 : 0Балтика
19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Балтика1 : 1Ротор
17.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Балтика1 : 0Ротор
27.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Ротор0 : 1Балтика
31.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Ротор1 : 2Балтика
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Балтика0 : 0
23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Балтика
29.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Балтика3 : 0
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Балтика2 : 1
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Балтика
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Ротор0 : 0
19.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Ротор
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Ротор1 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Ротор1 : 0
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 3Ротор
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Первой лиги: «Балтика» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2344
3
Стыковая зона
Сочи2341
4
Стыковая зона
Черноморец2340
5 Урал2338
6 СКА-Хабаровск2335
7 Енисей2331
8 Арсенал Т2331
9 Ротор2231
10 Чайка2329
11 Нефтехимик2329
12 КАМАЗ2328
13 Родина2325
14 Шинник2322
15 Уфа2322
16
Зона вылета
Сокол2320
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close