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Бешикташ - Газиантеп 10 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 10-03-2025 19:30
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
10 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 27-й тур
Бешикташ
Газиантеп

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Газиантеп, которое состоится 10 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Газиантеп1 : 1Бешикташ
11.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Газиантеп2 : 0Бешикташ
30.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 0Газиантеп
17.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Бешикташ3 : 0 ТГазиантеп
25.12.2022 Турция - Суперлига 15-й тур Газиантеп1 : 1Бешикташ
14.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Бешикташ1 : 0Газиантеп
21.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Газиантеп0 : 0Бешикташ
06.03.2021 Турция - Суперлига 29-й тур Бешикташ2 : 1Газиантеп
06.11.2020 Турция - Суперлига 8-й тур Газиантеп3 : 1Бешикташ
08.02.2020 Турция - Суперлига 21-й тур Бешикташ3 : 0Газиантеп
01.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Бешикташ2 : 0
21.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 1 : 3Бешикташ
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Бешикташ2 : 1
08.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 2Бешикташ
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Бешикташ
03.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Газиантеп3 : 1
23.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 3 : 2Газиантеп
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Газиантеп2 : 1
03.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Газиантеп0 : 1
24.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур 2 : 1Газиантеп
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2561
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2650
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2444
5 Эюпспор2643
6 Гёзтепе2536
7 Истанбул Башакшехир2536
8 Ризеспор2633
9 Антальяспор2633
10 Трабзонспор2532
11 Газиантеп2432
12 Касымпаша2632
13 Аланьяспор2631
14 Коньяспор2628
15 Сивасспор2627
16
Зона вылета
Бодрум2627
17
Зона вылета
Кайсериспор2527
18
Зона вылета
Хатайспор2516
19
Зона вылета
Адана Демирспор26-2

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