Бешикташ - Газиантеп 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 19:30
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
10 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Газиантеп, которое состоится 10 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|11.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|17.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 0 Т
|25.12.2022
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|14.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 0
|06.03.2021
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|06.11.2020
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|3 : 1
|08.02.2020
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 3
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 1
|23.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|3 : 2
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|03.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|24.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|26
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|24
|44
|5
|Эюпспор
|26
|43
|6
|Гёзтепе
|25
|36
|7
|Истанбул Башакшехир
|25
|36
|8
|Ризеспор
|26
|33
|9
|Антальяспор
|26
|33
|10
|Трабзонспор
|25
|32
|11
|Газиантеп
|24
|32
|12
|Касымпаша
|26
|32
|13
|Аланьяспор
|26
|31
|14
|Коньяспор
|26
|28
|15
|Сивасспор
|26
|27
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|26
|27
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|25
|27
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|25
|16
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|26
|-2