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Аль-Наср - Эстегляль 10 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 10-03-2025 20:00
10 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, 1/8 финала. 2-й матч
Аль-Наср
Эстегляль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Эстегляль, которое состоится 10 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эстегляль
Тегеран, Иран
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
03.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 1-й матч Эстегляль0 : 0Аль-Наср
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур Эстегляль0 : 1Аль-Наср
07.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Аль-Наср2 : 2
03.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 1-й матч Эстегляль0 : 0Аль-Наср
28.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур 2 : 1Аль-Наср
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
21.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 3
03.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 1-й матч Эстегляль0 : 0Аль-Наср
18.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 8-й тур 0 : 2Эстегляль
03.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур Эстегляль1 : 1
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур 2 : 2Эстегляль
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур Эстегляль0 : 0

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