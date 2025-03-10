Аль-Наср - Эстегляль 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 20:00
10 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, 1/8 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Эстегляль, которое состоится 10 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эстегляль
Тегеран, Иран
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|03.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|2 : 2
|03.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|28.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|21.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|03.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|18.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 8-й тур
|0 : 2
|03.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|2 : 2
|25.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 5-й тур
|0 : 0