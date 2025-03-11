Интер М - Фейеноорд 11 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 11-03-2025 22:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фейеноорд, которое состоится 11 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|13
|вр
|Хосеп Риера
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|99
|нп
|Мехди Тареми
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|16
|зщ
|Уго Буэно
|5
|зщ
|Гейс Смал
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|7
|пз
|Якуб Модер
|17
|нп
|Лука Иванушец
|14
|нп
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Хулиан Карранса
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Робин ван Перси
История личных встреч
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Интер» — «Фейеноорд». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Интер» — 2:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|11.03
| Бавария
Байер
|3 : 0
|11.03
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05