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Интер М - Фейеноорд 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 22:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Интер М
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фейеноорд, которое состоится 11 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
13ИспанияврХосеп Риера
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
6НидерландызщСтефан де Врей
16ИталияпзДавиде Фраттези
21АлбанияпзКристьян Аслани
22АрменияпзГенрих Мхитарян
30БразилияпзКарлос Аугусто
99ИраннпМехди Тареми
9ФранциянпМаркус Тюрам
22ГерманияврТимон Велленройтер
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
16ИспаниязщУго Буэно
5НидерландызщГейс Смал
26НидерландызщДживайро Рид
7ПольшапзЯкуб Модер
17ХорватиянпЛука Иванушец
14БразилиянпИгор Пайшао
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
19АргентинанпХулиан Карранса
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчФейеноорд0 : 2Интер М
08.03.2025Италия — Серия А28-й турИнтер М3 : 2
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчФейеноорд0 : 2Интер М
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 1Интер М
25.02.2025Кубок Италии1/4 финалаИнтер М2 : 0
22.02.2025Италия — Серия А26-й турИнтер М1 : 0
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчФейеноорд0 : 2Интер М
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турФейеноорд0 : 0
22.02.2025Нидерланды — Эредивизия20-й турФейеноорд2 : 1
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч1 : 1Фейеноорд
15.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й тур0 : 0Фейеноорд
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Интер» — «Фейеноорд». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Интер» — 2:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 11.03
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 11.03
Бавария
Байер
3 : 0 11.03
Бенфика
Барселона
0 : 1 11.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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