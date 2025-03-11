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Динамо Мх - Локомотив М 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 18:00
11 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Локомотив М, которое состоится 11 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх1 : 1Локомотив М
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М2 : 0Динамо Мх
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 4 : 0Динамо Мх
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх1 : 1Локомотив М
19.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх3 : 1
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх0 : 1
11.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх1 : 0
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М1 : 1
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх1 : 1Локомотив М
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М2 : 2
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М5 : 0
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М6 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (Этап 2): «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
11.03
Краснодар
Ахмат
11.03
Урал
Рубин
12.03
Акрон
Спартак М
12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
12.0316.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
12.0316.04

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