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Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдей 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 21:45
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
11 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 11 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0Норвич Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Норвич Сити
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Норвич Сити3 : 1Шеффилд Уэнсдей
14.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Норвич Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Норвич Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Норвич Сити2 : 2Шеффилд Уэнсдей
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 4Норвич Сити
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей5 : 1Норвич Сити
09.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Норвич Сити3 : 1Шеффилд Уэнсдей
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Шеффилд Уэнсдей5 : 1Норвич Сити
07.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Норвич Сити1 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 1Норвич Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Норвич Сити4 : 2
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Норвич Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Норвич Сити0 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 0 : 3Шеффилд Уэнсдей
28.02.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 4 : 0Шеффилд Уэнсдей
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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