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Дерби Каунти - Ковентри Сити 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 21:45
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
11 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Дерби Каунти
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Ковентри Сити, которое состоится 11 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Ковентри Сити
Ковентри
История личных встреч
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Ковентри Сити1 : 2Дерби Каунти
19.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Дерби Каунти1 : 1Ковентри Сити
08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ковентри Сити1 : 0Дерби Каунти
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ковентри Сити1 : 1Дерби Каунти
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ковентри Сити1 : 0Дерби Каунти
01.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Дерби Каунти1 : 1Ковентри Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Дерби Каунти2 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 0Дерби Каунти
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Дерби Каунти0 : 1
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 4 : 0Дерби Каунти
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Дерби Каунти0 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Ковентри Сити3 : 2
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 2 : 3Ковентри Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Ковентри Сити2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 2Ковентри Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Ковентри Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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