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Лилль - Боруссия Д 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 19:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
12 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Лилль
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Боруссия Д, которое состоится 12 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
29 Франция пз Этан Мбаппе
5 Швеция пз Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
32 Франция пз Айюб Буадди
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
9 Канада нп Джонатан Дэвид
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Австрия пз Марсель Забитцер
23 Германия пз Эмре Джан
27 Германия пз Карим Адейеми
10 Германия пз Юлиан Брандт
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 1Лилль
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Лилль1 : 0
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 1Лилль
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 4 : 1Лилль
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Лилль2 : 1
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 2Лилль
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия Д0 : 1
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 1Лилль
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 2Боруссия Д
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Боруссия Д6 : 0
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Боруссия Д0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Лилль» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 11.03
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 11.03
Бавария
Байер
3 : 0 11.03
Бенфика
Барселона
0 : 1 11.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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