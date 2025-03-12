Лилль - Боруссия Д 12 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 12-03-2025 19:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
12 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Боруссия Д, которое состоится 12 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|29
|пз
|Этан Мбаппе
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|27
|пз
|Карим Адейеми
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Нико Ковач
История личных встреч
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Лилль» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|11.03
| Бавария
Байер
|3 : 0
|11.03
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05