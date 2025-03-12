Атлетико - Реал Мадрид 12 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 12-03-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
12 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 12 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|4
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|пз
|Родриго
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|4 : 2 ДВ
|10.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 3 ДВ
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 3
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 2:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|11.03
| Бавария
Байер
|3 : 0
|11.03
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05