Акрон - Спартак М 12 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 12-03-2025 15:00
12 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Спартак М, которое состоится 12 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Деян Станкович
История личных встреч
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|24.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|20.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (Этап 2): «Акрон» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|2 : 1
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|0 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|1 : 1 4 : 3
| Сочи
Динамо Мх
|1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо Мх
Локомотив М
|1 : 2
| Краснодар
Ахмат
|1 : 2
| Урал
Рубин
|12.03
| Акрон
Спартак М
|12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Зенит
|12.03
|16.04
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Динамо М
|12.03
|16.04