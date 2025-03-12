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Акрон - Спартак М 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 15:00
12 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Спартак М, которое состоится 12 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М4 : 0Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1Акрон
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 1Спартак М
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2Акрон
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Акрон
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон2 : 4
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Акрон
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон1 : 0
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Спартак М
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Спартак М1 : 0
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Спартак М2 : 0
24.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М3 : 1
20.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (Этап 2): «Акрон» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
1 : 2
Краснодар
Ахмат
1 : 2
Урал
Рубин
12.03
Акрон
Спартак М
12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
12.0316.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
12.0316.04

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