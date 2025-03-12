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ЦСКА - Динамо М 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 19:30
12 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
ЦСКА
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 12 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2ЦСКА
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М2 : 3ЦСКА
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА3 : 1Динамо М
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 1ЦСКА
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА2 : 3Динамо М
19.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок Динамо М6 : 3ЦСКА
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок ЦСКА0 : 5Динамо М
15.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Динамо М
13.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 2ЦСКА
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 0 : 0ЦСКА
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА4 : 2
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА1 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М4 : 0
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Динамо М1 : 0
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Динамо М
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 2
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
1 : 2
Краснодар
Ахмат
1 : 2
Урал
Рубин
12.03
Акрон
Спартак М
12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
12.0316.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
12.0316.04

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