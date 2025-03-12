ЦСКА - Динамо М 12 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 12-03-2025 19:30
12 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 12 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Марко Николич
|Марцел Личка
История личных встреч
|06.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 3
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
|15.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|13.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|2 : 1
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|0 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|1 : 1 4 : 3
| Сочи
Динамо Мх
|1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо Мх
Локомотив М
|1 : 2
| Краснодар
Ахмат
|1 : 2
| Урал
Рубин
|12.03
| Акрон
Спартак М
|12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Зенит
|12.03
|16.04
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Динамо М
|12.03
|16.04