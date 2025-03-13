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Олимпиакос - Будё-Глимт 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Олимпиакос
Будё-Глимт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Будё-Глимт, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
88ГрецияврКонстантинос Цолакис
4ФранциязщЖулиан Бьянкон
16ПортугалиязщДавид Карму
23Бразилияпз Родиней
3АргентинапзФрансиско Ортега
32АргентинапзСантьяго Эссе
96ГрецияпзХристос Музакитис
10ПортугалияпзЖелсон Мартинш
22Португалияпз Шикинью
50ГондураспзЛуис Пальма
17УкраинанпРоман Яремчук
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
6НорвегиязщЙостейн Гундерсен
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
26НорвегияпзХокон Эвьен
7НорвегияпзПатрик Берг
14НорвегияпзУльрик Салтнес
11НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
9ДаниянпКаспер Хёг
23НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0Олимпиакос
09.03.2025Греция — Суперлига26-й турОлимпиакос1 : 0
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0Олимпиакос
02.03.2025Греция — Суперлига25-й тур0 : 1Олимпиакос
23.02.2025Греция — Суперлига24-й турОлимпиакос2 : 1
16.02.2025Греция — Суперлига23-й тур0 : 4Олимпиакос
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0Олимпиакос
20.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчБудё-Глимт5 : 2 ДВ
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матч2 : 1Будё-Глимт
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 1Будё-Глимт
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турБудё-Глимт3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Олимпиакос» — «Будё-Глимт». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победил «Будё-Глимт» — 3:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 13.03
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 13.03
Стяуа
Лион
1 : 3 13.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 13.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 13.03
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 13.03
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 13.03
Рома
Атлетик Б
2 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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