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Айнтрахт - Аякс 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Айнтрахт Ф
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аякс, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1 Германия вр Кевин Трапп
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
35 Бразилия зщ Тута
21 Германия пз Натаниэль Браун
36 Германия пз Ансгар Кнауфф
16 Швеция пз Хуго Ларссон
15 Тунис пз Эллиес Скири
27 Германия пз Марио Гётце
30 Бельгия пз Миши Батшуайи-Атунга
47 Венгрия пз Ноа Феньё
11 Франция нп Уго Экитике
12 Нидерланды вр Джей Гортер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
31 Бельгия зщ Йорти Мокио
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Аякс1 : 2Айнтрахт Ф
29.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Аякс2 : 1Айнтрахт Ф
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф1 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Аякс1 : 2Айнтрахт Ф
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф1 : 4
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 4 : 0Айнтрахт Ф
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф3 : 1
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 0 : 1Аякс
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Аякс1 : 2Айнтрахт Ф
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 0 : 1Аякс
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Аякс2 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Аякс1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 13.03
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 13.03
Стяуа
Лион
1 : 3 13.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 13.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 13.03
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 13.03
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 13.03
Рома
Атлетик Б
2 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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