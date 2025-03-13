Айнтрахт - Аякс 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аякс, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|21
|пз
|Натаниэль Браун
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эллиес Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|30
|пз
|Миши Батшуайи-Атунга
|47
|пз
|Ноа Феньё
|11
|нп
|Уго Экитике
|12
|вр
|Джей Гортер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|31
|зщ
|Йорти Мокио
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|29.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|13.03
| Стяуа
Лион
|1 : 3
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05