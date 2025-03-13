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Атлетик - Рома 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Атлетик Б
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Рома, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Рома
Рим, Италия
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
18 Испания зщ Оскар де Маркос
14 Испания зщ Унай Нуньес
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
23 Испания пз Микель Хаурехисар
16 Испания пз Иньиго Руис
9 Гана пз Иньяки Уильямс
20 Испания пз Унаи Гомес
10 Испания пз Нико Уильямс
21 Испания нп Мароан Саннади
99 Сербия вр Миле Свилар
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
16 Аргентина пз Леандро Паредес
4 Италия пз Бриан Кристанте
3 Испания пз Анхелиньо
35 Италия пз Томмазо Бальданци
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
21 Аргентина нп Пауло Дибала
11 Украина нп Артём Довбик
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома2 : 1Атлетик Б
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Рома1 : 1Атлетик Б
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Атлетик Б1 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома2 : 1Атлетик Б
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 0Атлетик Б
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Атлетик Б7 : 1
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Атлетик Б
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 0 : 1Рома
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома2 : 1Атлетик Б
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Рома2 : 1
24.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Рома4 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Рома3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Атлетик» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Рома» — 2:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 13.03
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 13.03
Стяуа
Лион
1 : 3 13.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 13.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 13.03
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 13.03
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 13.03
Рома
Атлетик Б
2 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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