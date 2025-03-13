Атлетик - Рома 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Рома, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Рома
Рим, Италия
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|20
|пз
|Унаи Гомес
|10
|пз
|Нико Уильямс
|21
|нп
|Мароан Саннади
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|16
|пз
|Леандро Паредес
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|3
|пз
|Анхелиньо
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|7 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Атлетик» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Рома» — 2:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|13.03
| Стяуа
Лион
|1 : 3
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05