Рейнджерс - Фенербахче 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Фенербахче, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Фенербахче
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|27
|зщ
|Леон Балогун
|3
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|22
|зщ
|Жефте
|8
|пз
|Коннор Баррон
|43
|пз
|Николас Раскин
|10
|пз
|Мохаммед Диоманде
|18
|нп
|Вацлав Черны
|9
|нп
|Сирил Дессерс
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|95
|зщ
|Юсуф Акчичек
|16
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|18
|зщ
|Филип Костич
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|13
|пз
|Фред
|10
|нп
|Душан Тадич
|19
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|9
|нп
|Эдин Джеко
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|01.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 4
|22.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|13.03
| Стяуа
Лион
|1 : 3
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05