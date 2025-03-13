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Рейнджерс - Фенербахче 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Рейнджерс
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Фенербахче, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Фенербахче
Стамбул, Турция
1АнглияврДжек Батлэнд
2АнглиязщДжеймс Тавернье
5ШотландиязщДжон Сауттар
27НигериязщЛеон Балогун
3ТурциязщРыдван Йылмаз
22Бразилиязщ Жефте
8ШотландияпзКоннор Баррон
43БельгияпзНиколас Раскин
10ГанапзМохаммед Диоманде
18ЧехиянпВацлав Черны
9НигериянпСирил Дессерс
40ХорватияврДоминик Ливакович
37СловакиязщМилан Шкриньяр
95ТурциязщЮсуф Акчичек
16ТурциязщМерт Мюльдюр
18СербиязщФилип Костич
34МароккопзСофьян Амрабат
53ПольшапзСебастьян Шиманьски
13Бразилияпз Фред
10СербиянпДушан Тадич
19МарокконпЮссеф Эн-Несири
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
Главные тренеры
БельгияФилипп Клеман
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчФенербахче1 : 3Рейнджерс
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчФенербахче1 : 3Рейнджерс
01.03.2025Шотландия — Премьер-лига29-й тур1 : 2
26.02.2025Шотландия — Премьер-лига28-й тур2 : 4
22.02.2025Шотландия — Премьер-лига27-й тур0 : 2
16.02.2025Шотландия — Премьер-лига26-й тур1 : 3
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчФенербахче1 : 3Рейнджерс
02.03.2025Турция — Суперлига26-й турФенербахче3 : 0
24.02.2025Турция — Суперлига25-й тур0 : 0Фенербахче
20.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матч2 : 2Фенербахче
16.02.2025Турция — Суперлига24-й турФенербахче3 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 13.03
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 13.03
Стяуа
Лион
1 : 3 13.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 13.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 13.03
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 13.03
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 13.03
Рома
Атлетик Б
2 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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