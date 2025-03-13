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Серкль Брюгге - Ягеллония 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Серкль Брюгге
Ягеллония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серкль Брюгге - Ягеллония, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
Ягеллония
Белосток, Польша
21БельгияврМаксим Делань
2ГвинеязщИбраим Диаките
66БельгиязщКристиан Равиш
5ФранциязщЛука Перрен
15БельгиязщГари Манье
8БразилияпзЭрик Нунес
6ГанапзЛоуренс Агекум
28БельгияпзХаннес ван дер Брюгген
34БельгияпзТибо Сомерс
10БразилияпзФилипе Августо да Силва
13ГерманиянпПарис Бруннер
50ПольшаврСлавомир Абрамович
82ПортугалиязщТомаш Силва
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
3СловениязщДушан Стойинович
44ПортугалиязщЖоан Моутинью
11ИспанияпзХесус Имас
31СШАпзЛеон Флак
14ПольшапзЯрослав Кубицки
21Северная МакедонияпзДарко Чурлинов
20ИспаниянпМики Вильяр
10АнголанпАфимику Пулулу
Главные тренеры
АвстрияФердинанд Фельдхофер
ПольшаАдриан Семенец
История личных встреч
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЯгеллония3 : 0Серкль Брюгге
09.03.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 29-й турСеркль Брюгге1 : 3
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЯгеллония3 : 0Серкль Брюгге
01.03.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 28-й турСеркль Брюгге0 : 0
23.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 27-й тур1 : 1Серкль Брюгге
16.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 26-й турСеркль Брюгге1 : 1
09.03.2025Польша — Экстракласса24-й тур0 : 1Ягеллония
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЯгеллония3 : 0Серкль Брюгге
02.03.2025Польша — Экстракласса23-й турЯгеллония1 : 0
23.02.2025Польша — Экстракласса22-й тур2 : 2Ягеллония
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчЯгеллония3 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 13.03
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 13.03
Мольде
Легия
3 : 2 13.03
Копенгаген
Челси
1 : 2 13.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 13.03
Целе
Лугано
1 : 0 13.03
Пафос
Юргорден
1 : 0 13.03
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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