Серкль Брюгге - Ягеллония 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серкль Брюгге - Ягеллония, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
Ягеллония
Белосток, Польша
|21
|вр
|Максим Делань
|2
|зщ
|Ибраим Диаките
|66
|зщ
|Кристиан Равиш
|5
|зщ
|Лука Перрен
|15
|зщ
|Гари Манье
|8
|пз
|Эрик Нунес
|6
|пз
|Лоуренс Агекум
|28
|пз
|Ханнес ван дер Брюгген
|34
|пз
|Тибо Сомерс
|10
|пз
|Филипе Августо да Силва
|13
|нп
|Парис Бруннер
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|82
|зщ
|Томаш Силва
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|3
|зщ
|Душан Стойинович
|44
|зщ
|Жоан Моутинью
|11
|пз
|Хесус Имас
|31
|пз
|Леон Флак
|14
|пз
|Ярослав Кубицки
|21
|пз
|Дарко Чурлинов
|20
|нп
|Мики Вильяр
|10
|нп
|Афимику Пулулу
Главные тренеры
|Фердинанд Фельдхофер
|Адриан Семенец
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|09.03.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 29-й тур
|1 : 3
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|01.03.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 28-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 27-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|13.03
| Мольде
Легия
|3 : 2
|13.03
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|13.03
| Целе
Лугано
|1 : 0
|13.03
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05