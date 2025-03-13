Фиорентина - Панатинаикос 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Панатинаикос, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Панатинаикос
Афины, Греция
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|32
|пз
|Данило Катальди
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|15
|зщ
|Сверрир Ингасон
|27
|зщ
|Яннис Коцирас
|25
|зщ
|Филип Младенович
|55
|пз
|Виллиан Арао
|20
|пз
|Неманья Максимович
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|24
|пз
|Манолис Сиопис
|10
|пз
|Тете
|31
|пз
|Филип Джуричич
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
|Руй Витория
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Греция — Суперлига
|26-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|01.03.2025
|Греция — Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Греция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|13.03
| Мольде
Легия
|3 : 2
|13.03
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|13.03
| Целе
Лугано
|1 : 0
|13.03
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05