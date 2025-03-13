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Фиорентина - Панатинаикос 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
Фиорентина
Панатинаикос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Панатинаикос, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Панатинаикос
Афины, Греция
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
32ИталияпзДанило Катальди
8ИталияпзРоландо Мандрагора
44ИталияпзНиколо Фаджоли
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
9АргентинанпЛукас Бельтран
69ПольшаврБартломей Дронговский
15ИсландиязщСверрир Ингасон
27ГрециязщЯннис Коцирас
25СербиязщФилип Младенович
55БразилияпзВиллиан Арао
20СербияпзНеманья Максимович
8МароккопзАззедин Унаи
24ГрецияпзМанолис Сиопис
10Бразилияпз Тете
31СербияпзФилип Джуричич
7ГрециянпФотис Иоаннидис
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияРаффаэле Палладино
ПортугалияРуй Витория
История личных встреч
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчПанатинаикос3 : 2Фиорентина
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур2 : 1Фиорентина
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчПанатинаикос3 : 2Фиорентина
28.02.2025Италия — Серия А27-й турФиорентина1 : 0
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур1 : 0Фиорентина
16.02.2025Италия — Серия А25-й турФиорентина0 : 2
09.03.2025Греция — Суперлига26-й тур1 : 1Панатинаикос
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчПанатинаикос3 : 2Фиорентина
01.03.2025Греция — Суперлига25-й турПанатинаикос2 : 0
23.02.2025Греция — Суперлига24-й тур3 : 1Панатинаикос
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчПанатинаикос2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 13.03
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 13.03
Мольде
Легия
3 : 2 13.03
Копенгаген
Челси
1 : 2 13.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 13.03
Целе
Лугано
1 : 0 13.03
Пафос
Юргорден
1 : 0 13.03
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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