Легия - Мольде 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Мольде, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Мольде
Мольде, Норвегия
|77
|вр
|Владан Ковачевич
|24
|зщ
|Ян Зюлковски
|3
|зщ
|Стив Капюади
|19
|зщ
|Рубен Винагре
|11
|зщ
|Кацпер Ходына
|13
|пз
|Павел Вшолек
|67
|пз
|Бартош Капустка
|6
|пз
|Макси Ойеделе
|5
|пз
|Клод Гонсалвеш
|28
|нп
|Марк Гуаль
|21
|нп
|Ваган Бичахчян
|1
|вр
|Якоб Карлстрём
|19
|зщ
|Эйрик Хёуган
|4
|зщ
|Вальдемар Лунн
|17
|пз
|Матс Мёллер Дели
|10
|пз
|Мадс Энггор
|21
|пз
|Мартин Линнес
|18
|пз
|Халлдор Стеневик
|16
|пз
|Эмиль Брейвик
|5
|пз
|Эйрик Хестад
|20
|нп
|Кристиан Эриксен
|9
|нп
|Фредерик Ихлер
Главные тренеры
|Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 3
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 2
|07.08.2013
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|31.07.2013
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|10.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|3 : 3
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1 4 : 5
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|13.03
| Мольде
Легия
|3 : 2
|13.03
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|13.03
| Целе
Лугано
|1 : 0
|13.03
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05