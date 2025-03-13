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Легия - Мольде 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Легия
Мольде

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Мольде, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Мольде
Мольде, Норвегия
77Босния и ГерцеговинаврВладан Ковачевич
24ПольшазщЯн Зюлковски
3ФранциязщСтив Капюади
19ПортугалиязщРубен Винагре
11ПольшазщКацпер Ходына
13ПольшапзПавел Вшолек
67ПольшапзБартош Капустка
6ПольшапзМакси Ойеделе
5ПортугалияпзКлод Гонсалвеш
28ИспаниянпМарк Гуаль
21АрмениянпВаган Бичахчян
1НорвегияврЯкоб Карлстрём
19НорвегиязщЭйрик Хёуган
4ДаниязщВальдемар Лунн
17НорвегияпзМатс Мёллер Дели
10ДанияпзМадс Энггор
21НорвегияпзМартин Линнес
18НорвегияпзХаллдор Стеневик
16НорвегияпзЭмиль Брейвик
5НорвегияпзЭйрик Хестад
20НорвегиянпКристиан Эриксен
9ДаниянпФредерик Ихлер
Главные тренеры
НорвегияПер Матиас Хёгмо
История личных встреч
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМольде3 : 2Легия
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матчЛегия0 : 3Мольде
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матчМольде3 : 2Легия
07.08.2013Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчЛегия0 : 0Мольде
31.07.2013Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМольде1 : 1Легия
10.03.2025Польша — Экстракласса24-й тур3 : 3Легия
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМольде3 : 2Легия
02.03.2025Польша — Экстракласса23-й турЛегия3 : 1
22.02.2025Польша — Экстракласса22-й тур3 : 1Легия
15.02.2025Польша — Экстракласса21-й турЛегия2 : 0
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМольде3 : 2Легия
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матч0 : 1 4 : 5Мольде
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчМольде0 : 1
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турМольде4 : 3
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур2 : 2Мольде
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 13.03
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 13.03
Мольде
Легия
3 : 2 13.03
Копенгаген
Челси
1 : 2 13.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 13.03
Целе
Лугано
1 : 0 13.03
Пафос
Юргорден
1 : 0 13.03
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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